Telefonda dolandırılan kişinin emekli ikramiyesi çalındı

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde, telefonda kendilerini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar, 61 yaşındaki Mehmet Doğan'ın 130 bin lirasını aldı.

İlçede yaşayan Doğan, kendisini telefonla arayıp jandarma olarak tanıtan bir kişinin, "Adınıza çıkarılan kredi kartları terör örgütlerinin eline geçti." yalanına inandı.

Olayın çözülebilmesi için bankadaki parasını dolandırıcıların istediği hesap numarasına yatıran Doğan, bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

"25 yıllık emeğim boşa gitti"

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağustos ayında emekli olduğunu, emekli ikramiyesini de bankaya yatırdığını söyledi.

İki gün önce kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcılar tarafından arandığını anlatan Doğan, "Arayanlar, benim adıma 5-6 tane kredi kartı çıkartıldığını ve bunun terör örgütlerinin eline geçtiğini ifade ettiler. Olayın çözülmesi için bankadaki paramı istenilen hesaba yatırmamı istediler. Korku ile banka hesabımda bulanan parayı istenilen hesaba aktardım. Yatırdığım 130 bin lira paranın yetmediğini söyleyerek, 65 bin lira daha kredi çekmemi istediler." diye konuştu.

Bir süre sonra da dolandırıldığını anladığını belirten Doğan, "Bankaya giderek hesabı bloke etmek istedim. Fakat para çekildiği için bir şey yapamadım. Benim 25 yıllık emeğim boşa gitti. Dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını ve adalete teslim edilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.