Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı
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Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

09.03.2021 16:30 | Son Güncelleme: 09.03.2021 16:34
Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

KONYA'da 23 mağdurun ihbarı üzerine tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçu işledikleri öne sürülen 14 şüpheli için polis eş zamanlı operasyon düzenledi.

KONYA'da 23 mağdurun ihbarı üzerine tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçu işledikleri öne sürülen 14 şüpheli için polis eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda, 13 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 ayrı olayda 23 mağdura yönelik tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı ve rüşvet suçu işledikleri öne sürülen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem YILDIZ

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