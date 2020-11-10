Konya'da tedirgin eden sesin savaş uçağının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Konya'da tedirgin eden sesin savaş uçağının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı

10.11.2020 23:08 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:14
Konya'da tedirgin eden sesin savaş uçağının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı

Konya'nın Bozkır İlçesine bağlı Akkise Mahallesinde büyük bir patlama sesi duyuldu. Vatandaşları tedirgin eden sesin savaş uçağının ses hızını aşmasıyla açığa çıkan sonik patlamadan kaynaklandığı bildirildi.

Konya'nın Bozkır ilçesi Akkise Mahallesi tarafında akşam saatlerinde duyulan patlama tedirginliğe neden oldu. Patlama sesinin oldukça büyük olduğunu iddia eden vatandaşlar, bu durumu sosyal medyada paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda, uçak düşmesi ve kaçak definecilerin dinamit patlatması gibi konular tartışıldı.

SESİN KAYNAĞI SONİK PATLAMA

Patlama iddiasının gittikçe büyümesinin ardından sosyal medya kullanıcıları Ereğli ilçesinde sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a da patlama sesini sordu. Altay konunun araştırıldığını, Konya Valiliği, Bozkır Kaymakamlığından alınan bilgilere göre herhangi bir uçak düşmesi olmadığı yönünde bilgi aldıklarını belirtti. Son olarak yetkililer tarafından yapılan açıklamada, sesin savaş uçağının ses hızını aşmasıyla kaynaklanan sonik patlama olduğu teyit edildi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin bir sonucudur.Sonik patlamalar, insan kulağına patlama veya gök gürültüsü gibi büyük sesler üretir.

NASA, sonik patlamayı bir uçağın ses hızından daha hızlı uçtuğunda duyulan "gök gürültüsü benzeri" bir gürültü olarak tanımlıyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Lütfi Elvan Berat Albayrak Mustafa Varank Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Timur Selçuk Şeyma Subaşı Melek Baykal Burak Özçivit
Spor Erol Bulut Tamer Tuna Ozan Tufan Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Karabağ Lütfi Elvan Dağlık Karabağ Berat Albayrak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da tedirgin eden sesin savaş uçağının yaptığı sonik patlamadan kaynaklandığı ortaya çıktı - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 23:14:00. #1.15#
title