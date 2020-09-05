Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu

Konya'nın Ereğli ilçesine tarım işçisi olarak gelen Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışması sonucu bulundu.

05.09.2020 14:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 14:49

Konya'nın Ereğli ilçesine tarım işçisi olarak gelen Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu, jandarma ve AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 saat süren çalışması sonucu bulundu.

İlçeye bağlı Zengen Mahallesi'ne tarım işçisi olarak çalışmaya gelen Emira el-Fettah, tarlaya gitmeden önce, 3 yaşındaki oğlu Bilal Süleyman'ı kız kardeşine bıraktı.

Akşam saatlerinde tarladan dönen kadın, bir süre sonra çocuğunu bulamadı. Oğlunun, kuzenleriyle çadırların olduğu bölgede oynarken kaybolduğunu anlayan anne, kayıp müracaatında bulundu.

Drone ve iz takip köpeklerince yeri tespit edildi

Bölgeye intikal eden jandarma ve AFAD ekipleri, gece saatlerinde iz takip köpekleriyle arama faaliyeti yürüttü.

Kayıp çocuk, öğle saatlerinde, çadırların bulunduğu bölgeden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki domates tarlasında, drone ile havadan yapılan kontroller sırasında bulundu.

Susuz kalan ve gece boyunca açlıktan bitkin düşen Süleyman'a, ilk müdahaleyi AFAD ekipleri yaptı. Su verilen çocuk, sağlık kontrolünden geçirilmesi için ilçedeki hastaneye götürülürken, AFAD ekiplerinin kucağında uyudu.

Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu anlaşılan Süleyman, annesine teslim edildi.

Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Angela Merkel Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Müslüm Gürses Nilperi Şahinkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Eylül Ankara Sakarya
Şu an buradasınız: Konya'da tarım işçisi Suriyeli kadının kaybolan 3 yaşındaki çocuğu 20 saat sonra bulundu - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 15:12:34. #1.15#
title