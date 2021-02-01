Konya'da süt banyosu olayıyla gündeme oturan isim konuştu: Artık bir lastikçide çalışıyorum

Konya'da bir süt toplama merkezinde "süt banyosu" görüntüleriyle gündeme gelen Emre Sayar hakkındaki iddianame geçen hafta kabul edilmişti. 15 yıla kadar hapsi istenen Sayar, "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum" diye konuştu.

Konya'da, bir süt toplama merkezinde 'süt banyosu' olayıyla gündeme gelen Emre Sayar (24) ve Uğur Turgut (32) hakkındaki iddianame geçtiğimiz hafta kabul edilmişti. Sayar ve Turgut önümüzdeki günlerde Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Turgut ve Sayar, 'içilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürmek' suçundan yargılanacak. En az 2 yıl en çok da 15 yıl hapis cezası alabilirler.

"BÖYLE BİR HATAYI NASIL YAPTIM"

Kasım ayında ortaya çıkan olay kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Hürriyet'in haberine göre, görüntülerde süt kazanının içinde banyo yapan Sayar "Artık bir lastikçide çalışıyorum. Daha dikkatliyim. O kazan süt kaynatma kazanı değildi. İçindeki de süt değildi. Süt lekesi kalmış kazana sıcak su koymuştuk. Böyle bir hatayı nasıl yaptığıma inanamıyorum. Niye tutuklandık ve niye ağır cezada yargılanıyoruz onu da anlamış değilim. Dezenfektan kazanıydı. Sütler tanklara konuluyor onlar da eksi derecelerde soğuk, içine girip banyo yapılamaz" dedi.