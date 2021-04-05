Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı
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Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Konya'da sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve eşi Pakize Tekin'in sabah saatlerinde odasından çıkmaması üzerine şüphelenen çocukları, yatak odasına girdi.

Anne ve babalarının yatakta hareketsiz şekilde yattığını gören çocuklar, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerinde gelen sağlık ekipleri Mustafa ve Pakize Tekin'i Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendiği belirlenen çiftten durumu ağır olan Mustafa Tekin, Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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