Konya'da sit alanında kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde sit alanında izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.
Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında Tepecik Mahallesi'nde bulunan sit alanında A.Y, N.K. ve M.C'yi kaçak kazı yaparken yakaladı.
Ekipler, zanlıların izinsiz kazıda kullandıkları kazma, kürek, keser ile 3 kovaya el koydu.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun