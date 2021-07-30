Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (5)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (5)

Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (5)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

İKİ AİLE ARASINDA DÜN DE TARTIŞMA YAŞANMIŞ Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

İKİ AİLE ARASINDA DÜN DE TARTIŞMA YAŞANMIŞ 

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Silahlı saldırıyı düzenlediği öne sürülen K. ailesinden, A.K. adlı kadının, annesi İ.A ile dün saat 11.30 sıralarında evlerinin yakınındaki tarlada biber topladıkları sırada öldürülenlerden Yaşar Dedeoğulları'nın iddiaya göre İ.A.'ya hakaret ettiği iddiasıyla aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.

Şikayette bulunan A.K.'nın polisteki ifadesinde, annesi İ.A. ile tarlada biber toplardan traktörle yoldan geçen komşuları Yaşar Dedeoğulları'nın, bir anda durup el işaretiyle annesini gösterip, annesine hakaret ettiğini, bunun üzerine Dedeoğulları'nın yanına giderek 'Annem hakkında neden böyle konuşuyorsun' deyip tepki göstermesiyle tartıştıklarını söylediği öğrenildi.Anne İ.A. ise ifadesinde kızı A.K. ile tarlada biber toplarken kızının kızgınlıkla Yaşar Dedeoğulları'nın yanına gidip tartıştığını, tartışmanın ise Dedeoğulları'nın kendisine hakaret ettiğinden çıktığını sonradan öğrendiğini söylediği bildirildi.

Yaşar Dedeoğulları ise ifadesinde, "A.K. ve annesi İ.A., tarlada biber toplarken traktörle evime doğru gidiyordum. İ.A. daha önceki tarihlerde kedimi yavrularıyla birlikte götürdüğünden dolayı bu kişiye 'Kedilerimi getir' dedim ve traktörle yoluma devam ettim. Bu şahıslar traktörümün arkasından evimin olduğu yere kadar geldiler. Bana hakaret ettiler. Ben kesinlikte İ.A.'ya hakaret etmedim. 'Kedilerimi getir' dedim. Bana hakaret ettikleri için İ.A.'dan şikayetçiyim" dediği öğrenildi. 'Hakaret' iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz
7 kişinin öldürüldüğü katliamla ilgili Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan açıklama: Olayı Kürt/Türk çatışması gibi gösterenlere prim vermeyiz
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı
Konya'daki aile katliamının nedeninin 10 yıllık husumet olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Diana Spencer Prens William
Spor Mete Gazoz Hakan Reçber Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Konya'da silahlı saldırı: 7 ölü (5) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 23:03:55. #1.16#

title