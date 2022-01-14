Konya'da silahlı kavga: 1 ölü

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadınhanı Adliyesi önünde yaşandı. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulanan Rahmi D. ile Mustafa Aydın adliye çıkışında tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Rahmi D., tabancayla Mustafa Aydın'a ateş etti. Vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralanan Aydın çağırılan ambulansla önce Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradan da Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aydın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayın şüphelisi Rahmi D., ise kısa sürede polis tarafından suç aletiyle yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Hatice Ebru Koyuncu - Son Dakika Haberleri

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