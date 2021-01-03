Konya'da sığırcık kuşlarının dansı büyüledi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl Sazlıkları'nda sığırcıkların gökyüzündeki dansı görenleri büyüledi.

Sazlıklarda gökyüzünde sergiledikleri figürlerle adeta dans eden sığırcık kuşları, ani dönüş hareketlerinde çıkarttıkları seslerle izleyenlerin dikkatini çekti.

Gökyüzünde dalga ve hortumu andıran figürler oluşturan sığırcıkların dansı, doğasever ve fotoğrafçılar tarafından hayranlıkla izlendi.

Ereğli Anadolu ve Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği Üyesi Amatör Fotoğrafçı Tamer Gümüş, arkadaşları ile evlerine dönerken bir anda binlerce sığırcık sürüsü içerisinde kaldıklarını söyledi.

Akgöl Sazlıkları'na, buradaki su durumunu ve kuş durumunu fotoğraflamak için geldiklerini ifade eden Gümüş, "Gördüğümüz manzara bizi adeta büyüledi. Televizyonlarda gördüğümüz manzaranın adeta içerisinde kaldık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Görür