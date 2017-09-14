Konya'da Sahte İçki İmalathanelerine Jandarma Baskını

Konya'nın Hüyük ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda iki farklı sahte içki imalathanesi ortaya çıkarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Hüyük ilçesinde, farklı iki adresin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaşan Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Harekete geçen jandarma ekipleri, alınan adli arama kararına istinaden Hüyük ilçesine bağlı Selki ve Kıreli mahallelerinde sahte içki imalatı ve satışı yaptığı tespit edilen 2 farklı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında A.K. ve Ö.U.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 142 adet sahte alkollü içki bandrolü, 892 adet doluma hazır rakı ve votka şişesi, bin 321 adet şişe kapağı, 3 adet sahte dolu rakı şişesi, 4 adet bidonda 120 litre etil ve metil alkol, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evlerin sahipleri ile birlikte sahte içki üretimi yaparak piyasaya sürdüğü iddia edilen 5 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.



Jandarmadaki işlemlerinin ardından Beyşehir Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Ö.U. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol kararıyla, diğer 4 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KONYA