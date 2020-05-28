Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
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Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı

Konya'da hastanede acil tıp teknisyenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Konya'da sağlık çalışanını darbeden zanlı tutuklandı
28.05.2020 20:53 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:53

Konya'da hastanede acil tıp teknisyenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 25 Mayıs'ta görevli olduğu hastanede şüpheli T.A'nın saldırısına uğrayan acil tıp teknisyeni A.B'nin doktor raporunda, sol nazal (burun) kemikte iki farklı seviyeden çökme kırığı tespit edildi.

"Sağlık çalışanının görevini yapmasına engel olma ve kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan şüpheli T.A, sevk edildiği Konya 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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