Konya'da park halindeki otomobil yandı
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Konya'da park halindeki otomobil yandı

Konya'da park halindeki otomobil yandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Batı Elagöz Mahallesi Yeşil Cami Sokak'ta Erdal Şen'e ait 42 AE 608 plakalı otomobilde, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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