Konya'da park halindeki otomobil yandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Konya'nın Ereğli ilçesinde park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Batı Elagöz Mahallesi Yeşil Cami Sokak'ta Erdal Şen'e ait 42 AE 608 plakalı otomobilde, park halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay