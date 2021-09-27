Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler
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Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

AA / Havva Dereağzı - Haberler | Güncel
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı

Konya'da öğrencisine kötü davranan bir sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldı.

KONYA (AA) - Konya'da öğrencisine kötü davranan bir sınıf öğretmeni hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Merkez Selçuklu ilçesinde bir ilkokulda, 7 Eylül'de cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Paylaşımın ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, birinci sınıfa başlayan öğrencisi A.Ç'ye kötü davrandığı öne sürülen A.I. hakkında idari soruşturma başlattı.

Soruşturmanın yürütülmesi için bir müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Videoda, öğrencinin ağlayarak annesini istemesi üzerine öğretmenin çocuğu azarladığı ve hakaret ederek susturmaya çalıştığı görülüyor.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri
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