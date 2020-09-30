Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi
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Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi

30.09.2020 17:53 | Son Güncelleme: 30.09.2020 17:57
Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi

KONYA'nın Karapınar ilçesinde bina çevresinde ve toprakta çatlakların oluştuğu ev, obruk riski nedeniyle tahliye edildi.

KONYA'nın Karapınar ilçesinde bina çevresinde ve toprakta çatlakların oluştuğu ev, obruk riski nedeniyle tahliye edildi. Yapılacak sondaj çalışmalarının ardından çatlak oluşumunun sebebi belirlenecek. 

Karapınar'da yer altı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen 350'nin üzerinde obruk bulunuyor. İpekçi Mahallesi'nde oturan turizmci Önder Yamaner'in bir yıl önce yaptığı tek katlı müstakil evin etrafında, toprakta ve temel kısmında çatlaklar oluştu. Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi. Evin etrafı güvenlik şeridiyle çevrilirken yapılacak sondaj çalışmalarının ardından çatlak oluşumunun sebebi belirlenecek. 

'EVİ 1 YIL ÖNCE YAPMIŞTIK'Evi tahliye edip, ailesiyle birlikte babasının evine yerleştiğini belirten Önder Yamaner, şunları söyledi: "Evi bir yıl önce yapmıştık. Çatlaklıklar 3-4 ay öncesinden vardı ama bu kadar büyük değildi. Bir hafta önce de çatlaklıkların büyüdüğünü görünce videosunu çekip, jeoloji mühendisi bir arkadaşımıza gönderdim. O da durumu AFAD'a bildirmiş. Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve AFAD ekipleri geldi. İlk incelemenin ardından obruk riski nedeniyle evi tahliye etmemiz belirtildi. Biz de evi tahliye ettik. Sondaj yapılacak ve çatlaklıkların sebebi belirlenecek. AFAD ekiplerinin incelemesinin sonucunu bekliyoruz." 


Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi
Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi
Konya'da obruk riski nedeniyle ev tahliye edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet OKUYUCU

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