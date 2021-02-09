Konya'da nerede deprem oldu? Konya depremi merkez üssü neresi? Konya Tuzlukçu - Mevlütlü haritadaki yeri neresi?

SON DAKİKA! Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından büyüklüğü ve merkez üssü merak edildi. Peki Konya depremi nerede oldu? Merkez üssü neresi? Konya depremi haritadaki yeri neresi? Tuzlukçu ilçesi Mevlütlü mahallesi nerede?

Son dakika: Konya'da deprem oldu. Peki kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? Konya ve civar illerde hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde...

9 ŞUBAT SALI KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre 9 Şubat Salı günü saat 18:51 civarında Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin merkez üssünün Konya'nın Tuzlukçu ilçesi olduğu açıklandı.

KONYA DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ? HARİTADAKİ YERİ

Konya'da Tuzlukçu ilçesinin Mevlütlü mahallesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi . Merkez üssü Konya Tuzlukçu olarak açıklandı. Haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Daha yakından görünümü aşağıdaki gibidir.

9 ŞUBAT SALI KONYA DEPREM ŞİDDETİ KAÇ?

AFAD verilerine göre Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Kısa bir süre sonra 4.0 büyüklüğünde tekrardan bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise Konya'da 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

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