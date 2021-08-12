Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Ereğli ilçesi Alpaslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. idaresindeki 42 AIF 993 plakalı otomobil ile U.S., idaresindeki 06 CFP 476 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan motosiklet sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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