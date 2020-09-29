Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)
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Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)

29.09.2020 19:57 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:01
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)

KUM FIRTINASI İLÇEYİ KARANLIĞA BÜRÜDÜKonya kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu.

KUM FIRTINASI İLÇEYİ KARANLIĞA BÜRÜDÜ

Konya kent merkezinde etkili olan kuvvetli rüzgar Ereğli ilçesine ulaştığında kum fırtınası oluşturdu. Bir anda kentin üstünü kaplayan toz bulutu nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Aniden etkisini gösteren fırtına nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kapladı. Kırsal bölgelerde çalışan tarım işçilerinin fırtına nedeniyle çadırlarının uçtuğu öğrenilirken, toz  bulutunun görüş mesafesini kısıtlanmasıyla trafikte de aksamalar meydana geldi.

FOTORĞAFLI  


Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)
Konya'da kuvvetli rüzgarda ağaçlar devrildi, araçlarda hasar oluştu (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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