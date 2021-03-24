Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
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Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü

24.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 24.03.2021 11:11

Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşüKONYA'da doğaseverler, Beyşehir Gölü'nü besleyen Güğren Deresi'nin, yağışların yetersizliği nedeniyle kurumasına ve su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi.

Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü

KONYA'da doğaseverler, Beyşehir Gölü'nü besleyen Güğren Deresi'nin, yağışların yetersizliği nedeniyle kurumasına ve su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüyüş düzenledi. Beyşehir Belediyesi ile kuruyan derede yürüyüşü organize ettiklerini belirten Beyşehir Kültür Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Kuraklığa ve su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüyüş yaptık. Yürüyüşümüzün bazı bölümünü ise derenin tamamen kuruduğu noktalarda gerçekleştirdik" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su göllerinden Beyşehir Gölü'nü besleyen derelerden bazıları, yağışların yetersiz olması ve bilinçsiz tarımsal sulama nedeniyle kurudu. Doğaseverler de kuraklık ve su tasarrufuna dikkat çekmek için Beyşehir Gölü'nü beslerken, kuruyan derelerden biri olan Güğren Deresi'nde yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, bazı bölgelerinde yeni yağan yağmur sularının aktığı derenin tamamen kurak noktalarında gerçekleştirildi. 'Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği'nin birlikte organize ettiği, 44 kişinin katıldığı yürüyüş, 6 kilometrelik mesafede yapıldı.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, amaçlarının kuraklık ve su tasarrufuna dikkat çekmek olduğunu belirerek, şunları söyledi:

"Kuraklığa ve su tasarrufuna dikkat çekmek için yürüyüş yaptık. Yürüyüşümüzün bazı bölümünü ise derenin tamamen kuruduğu noktalarda gerçekleştirdik. Bu yıl yağışların az olmasından dolayı yıllarca akan bu dere, maalesef şu an akmıyor. Buna ve su tasarrufuna dikkat çekmek istedik. Sadece bazı bölümlerinde yeni yağan yağmur suyu var. Küresel ısınmadan dolayı kuraklıkla ilgili pek bir şey yapamıyoruz; ama en azından bilinçli kullanarak ve özellikle tarımda da bilinçli kullanarak su tasarrufu sağlayabiliriz. Farkındalık yaratmak adına derenin içinden yürüdük ve maalesef bazı bölümleri hiç su yoktu. Bütün derelerimiz, kanallarımız kurumuş durumda. İnşallah yağış olur ve su tasarrufu da sağlarsak daha güzel günler görürüz."

Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü
Konya'da kuruyan derede 'kuraklık' yürüyüşü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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