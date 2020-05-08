Konya'da "köpeklerin dövüşmesi" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü

Konya'nın Çumra ilçesinde iki komşu arasında "köpeklerinin dövüşmesi" nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu öldü, iki kişi yaralandı.