Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü
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Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü

Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve arama çalışması başlatılan 11 yaşındaki Kıymet Camız, sabah saatlerinde ailesinin kaldığı çadıra döndü.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde dün ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve arama çalışması başlatılan 11 yaşındaki Kıymet Camız, sabah saatlerinde ailesinin kaldığı çadıra döndü.

Alınan bilgiye göre, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Kıymet Camız'ın sabah 05.30 sıralarında kaldığı çadıra döndüğü haberini alan jandarma ekipleri, çocuğu Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirdi.

Hastanede gazetecilerin nerede olduğunu sorduğu Kıymet Camız, "Kırlardaydım, oynuyordum. Askerleri görünce çok korktum. Gelmedim, saklandım, herkesi izledim." diye konuştu.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Kıymet Camız'a, bebek ve çeşitli hediyeler verildi.

Baba Mehmet Camız, karakoldaki ifadesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah devletimizden, jandarmamızdan herkesten bin kere razı olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Kendisi 'korktum' diyor. Komutanlarımızla aradık, herkes aradı ama çıkmadı. Sabah saatlerinde kendisi çıktı, geldi. Çok mutluyum, annesini özlemiş, onun yanına götüreceğiz." diye konuştu.

Dede Halil Camız da torununu bulduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Şu an dünya benim oldu. Korkmuş, yani başka bir şey yok. Taşın deliğine girmiş." diye konuştu.

Kıymet Camız'ın jandarma ekiplerine, kendisini arayanları görünce yer değiştirdiğini, saklandığı yerde arama çalışmalarının sonlandığı gece saatlerine yanına gelen köpeklerine sarılarak sabahladığını, sabah ise ailesinin kaldığı çadıra geri döndüğünü söylediği öğrenildi.

Olay

Beyşehir'e bağlı Üstünler Mahallesi Karaburun Plajı yol ayrımı yakınlarında, küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda dedesi Halil Camız'la birlikte ağıldaki çadırlarda kalan 11 yaşındaki Kıymet Camız'dan dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamamış, ailesinin kayıp başvurusunda bulunması üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Çalışmalara, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yanı sıra il merkezinden gelen komando ve AFAD ekipleri de katılmıştı.

Arama çalışmalarına, akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle sabah 06.00'ya kadar ara verilmişti.

Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü
Konya'da kaybolan 11 yaşındaki kız çocuğu ailesinin kaldığı çadıra döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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