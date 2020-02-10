Konya'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

10.02.2020 19:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:00

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde Kestel Barajı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, gezmek için gittikleri Kestel Barajı mevkisinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine AFAD ekiplerinin olay yerine ulaştığı aktarılan açıklamada, "Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, jandarma ve Kadınhanı Belediyesinin de vermiş olduğu destekle Konya AFAD koordinesinde arama kurtarma ekiplerince mahsur kalan 3 vatandaşımız kurtarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA