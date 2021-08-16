Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Konya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Recep Yalçın (61) idaresindeki 42 U 7350 plakalı kamyonet, D-300 kara yolunda kavşakta Kozağaç Mahallesi'ne dönmek istediği sırada, Konya'dan Afyonkarahisar'a gitmekte olan Emine Koç (31) yönetimindeki 34 GC 9328 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Meryem Kılıç (40), Fatmanur Kılıç (16), Mehmet Kılıç (17), Amine Kılıç (4), Hatice Bilge Koç (3) ve Saliha Kabadayı yaralandı.

Yaralılar Akşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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