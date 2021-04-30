Konya'da jandarmadan kaçmak isteyen araçta ruhsatsız 45 tüfek ele geçirildi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmayı görünce dönüş yaparak kaçmak isterken durdurulan bir araçta yapılan aramada, 45 adet seri numarasız ve ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör ve 27 adet tüfeklere takılması için tabanca kabzesi ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yol kontrolü yapan jandarmayı görünce dönüş yaparak kaçmak isterken durdurulan bir araçta yapılan aramada, 45 adet seri numarasız ve ruhsatsız av tüfeği, 27 adet şarjör ve 27 adet tüfeklere takılması için tabanca kabzesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Üstünler Mahallesi Beyşehir-Antalya karayolu üzerinde jandarma trafik ekipleri, yol kontrol uygulaması sırasında kendilerini görüp aniden dönüş yapıp kaçmak isteyen bir araçtan şüphelendi. Aracı takip eden jandarma ekipleri, şüpheli aracı Karaburun Plajı yol ayrımında durdurdu. Ehliyet ve kimlik kontrolü yaptığı araç sürücüsü İbrahim B.'nin (30) araçta bulunan kutularda mobilya eşyası olduğunu söylemesi üzerine jandarma sürücünün hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine araç Beyşehir Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Beyşehir nöbetçi savcısı koordinesinde alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada, ruhsatsız ve seri numarasız 10 adet kullanıma hazır şarjörlü yarı otomatik av tüfeği, 5 adet otomatik av tüfeği, 30 adet pompalı av tüfeği, 27 adet şarjör, 2 adet el kundağı, 27 adet tüfeklere takılması için tabanca kabze ele geçirildi. Araç sürücüsü İbrahim B.'nin alınan ifadesinde tüfeklerin Cengiz S. (59) isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine Cengiz S. de şüpheli olarak gözaltına alandı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı