Konya'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler
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Konya'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Konya'da inşaattan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattan demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde inşaattan demir ve kablo çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Yeni Mahalle 41348 Sokak'taki inşaattan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 750 kilogram ağırlığındaki demirler ile 120 metre uzunluğundaki kabloların çalındığını belirledi.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameraları ile KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri inceleyerek hırsızlığın elektrikli motosikletle gerçekleştirildiğini tespit etti.

İki ev, bir iş yeri ve bir hurdacıda arama yapan ekipler, baba A.A. ve oğlu T.A. ile T.T.K'yi gözaltına aldı.

Çalınan demir ve kablolar sahibine teslim edildi.

Beyşehir Adliyesi'ne sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Yeni Mahalle, Hisarcık, Beyşehir, Konya, Güncel, Haberler

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