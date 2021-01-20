Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü
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Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

20.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:50
Konya'da iki tır çarpıştı: 1 ölü

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Orhan Gündüz (55) idaresindeki 27 R 3854 plakalı tır, Acıkuyu Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Turgay Kale'nin (35) kullandığı 42 YT 920 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Gündüz'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Konya-Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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