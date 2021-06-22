Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Oktay Baktaal idaresindeki 07 ALC 365 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya çevreyolu Dumlupınar Kavşağında, Tevfik Yıldız yönetimindeki 42 K 4705 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı.

Ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Konya'da iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Otomobiliyle yolun ortasındaki köpeğin üzerinden geçti
Otomobiliyle yolun ortasındaki köpeğin üzerinden geçti
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