Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
12.08.2020 14:07 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:19
Konya'nın Yunak ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Halil İbrahim Öz yönetimindeki 06 BKL 203 plakalı otomobil, Yunak-Akşehir karayolunun 6. kilometresinde Halil İçen idaresindeki 42 Y 1423 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Esma Akın yaralandı.
Yaralılar, Akşehir ve Konya'daki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA