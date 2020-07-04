Konya'da etobur örümcek "Sarıkız" bulundu
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Konya'da etobur örümcek "Sarıkız" bulundu

Konya'nın Kulu ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) bir eve girerken bulundu.

Konya'da etobur örümcek
04.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 04.07.2020 11:05

Konya'nın Kulu ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) bir eve girerken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesine bağlı Fevziye Mahallesi Muhtarı Necibettin Kılıç, misafiriyle birlikte bahçeden topladıkları yeşil nohutları evlerinin gölgesinde yedikleri sırada evin giriş kapısından içeriye girmeye çalışan büyük bir örümceği fark etti. İri görünümü ve çivri çene yapısıyla dikkat çeken örümceğin ne olduğunu internette araştıran muhtar Necibettin Kılıç, bunun halk arasında "et yiyen örümcek" ve "Sarı Ömer" olarak bilinin etobur (sarıkız) örümceği olduğunu fark etti. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan bir tür olan örümceği bir kavanoza koyan muhtar Necibettin Kılıç, bu tür örümceğin bu kadar mahallerinde rastlanılmadığını söyledi. Kılıç, örümceğin büyük bir ihtimalle topladıkları taze nohutlarla birlikte geldiğini ya da Güneydoğu bölgelerinden gelen mevsimlik işçilerle birlikte araçlarında veya o bölgelerden gelen vasıtalarla gelmiş olabileceği tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor. - KONYA

Kaynak: İHA

Manşet

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