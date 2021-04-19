Konya'da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerindeki 51 kişiye ceza
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Konya'da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerindeki 51 kişiye ceza

Konya'da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerindeki 51 kişiye ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da eğlence merkezi ve kumar oynan iş yerlerine yapılan denetimde, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ve mühür bozma' suçlarından 51 kişiye cezai işlem uygulandı.

Konya'da eğlence merkezi ve kumar oynan iş yerlerine yapılan denetimde, 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ve mühür bozma' suçlarından 51 kişiye cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez Selçuklu ilçesinde bulunan 3 iş yerinde denetim yapıldı. Tütün tüketimine izin verildiği tespit edilen iş yerlerinde gerekli tutanak tutularak cezai işlem uygulandı. İş yerlerinde bulunan 48 kişiye ve 2 iş yeri sorumlusu K.Y ve İ.A hakkında 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak', 1 iş yeri sorumlusu L.T hakkında ise 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak ve mühür bozma' suçundan adli işlem başlatıldı. İş yerleri faaliyetten men edilerek, mühürlendi. - KONYA

Konya'da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerindeki 51 kişiye ceza
Konya'da eğlence mekanı ve kumar oynanan iş yerindeki 51 kişiye ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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