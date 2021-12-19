Konya'da eğitime kar engeli

ALTINEKİN, KONYA (DHA) - KONYA'da yoğun kar yağışı nedeniyle 19 ilçede yüz yüze eğitime, yarından itibaren 1 günlük ara verildi.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde 10 santimetre bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 50 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı nedeniyle Ahırlı, Altınekin, Akören, Bozkır, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Derbent, Derebucak, Hadim, Hüyük, Ilgın, Meram, Karatay, Selçuklu, Seydişehir, Sarayönü, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yarın olmak üzere yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Bu arada Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, kent genelinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Şükürler olsun, kar yüzümüzü güldürdü. Vatandaşlarımızın gündelik hayatının olumsuz etkilenmemesi için şehir merkezi ve 31 ilçedeki sorumluluk alanımızdaki ulaşım ağını bin 417 personel ve 291 araçla açık tutmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Kardan yıkılan, kırılan ağaçlarımızı da kaldırıyoruz, yerine daha fazlasını dikeriz inşallah. Kar temizliğinde ana caddeler, hastane yolları, toplu ulaşım güzergahları önceliğimiz" diye konuştu.