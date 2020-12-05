Konya'da dört ay önce evlendiği eşini bıçaklayarak öldüren koca gözaltına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 4 aylık evli olduğu karısını boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi telefonla arayan koca, "Eşimle tartıştım, cinayet işledim" diyerek kendisini ihbar etti.