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Konya, Güncel

Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları artarak devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için 31 ilçede 7 bin binayı dezenfekte ederek 4 bin 500 litre dezenfektan kullandı.

10.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:53
Konya'da dezenfeksiyon çalışmaları artarak devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınının Türkiye'de görülmeye başladığı ilk günden itibaren vatandaşların sağlığı için 31 ilçede 7 bin binayı dezenfekte ederek 4 bin 500 litre dezenfektan kullandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip Korona virüs salgınından korunma maksadıyla 31 ilçede dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konyaların sağlığı için her gün 50 ekibin 110 personel ile dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, Dezenfeksiyon Eylem Planı kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar ile tramvay, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarında, eczanelerde, 112 çağrı merkezlerinde, hastane acil servislerinde, kamu binalarında dezenfeksiyon işlemlerine aksatmadan devam ettiklerini söyledi. Başta Sağlık Bakanlığı ambulansları olmak üzere; polis, jandarma, kamu kurumlarına ait hizmet araçları ile özel sektöre ait hatlı minibüsler, ticari taksiler ve personel servislerini de Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde ücretsiz dezenfekte ettiklerini kaydeden Başkan Altay, KOMEK öğretmen ve çalışanlarının ürettiği 225 bin 500 maskeyi toplu ulaşım araçlarında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttıklarını ve dağıtımı sürdürdüklerini vurguladı. Devletin virüse karşı aldığı güçlü tedbirleri belediyeler olarak uygulamaya devam edeceklerini ve bu zor süreci en kısa zamanda atlatacaklarını kaydeden Başkan Altay, vatandaşların da korunma kurallarına uyarak ve mümkün olduğunca evde kalarak bu sürece katkısını sürdürmesini istedi.

7 bin binanın dezenfeksiyonu yapıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; Konya merkezdeki 7 otobüs hareket merkezi, 498 otobüs ve 72 tramvay ile 28 ilçede merkezinde hizmet veren 28 hareket merkezi ve 148 otobüsün günlük dezenfeksiyonu sürdürüyor. Dezenfeksiyon Koordinasyon Merkezi'nde bugüne kadar 550 adet resmi kurum hizmet aracı, ambulans, askeri araç, polis aracı, hatlı minibüs, ticari taksi ve personel servisinin dezenfeksiyonu yapıldı. Şehir merkezinde bulunan 995 cami ile 28 ilçe merkezinde bulunan 496 cami ile 500 eczane, 76 adet 112 acil çağrı merkezi, 8 kamu hastanesi giriş ve acillerinin dezenfeksiyonu yapıldı. Konya merkezde eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü merkezler ile 165 kur'an kursu, 92 yurt, 25 dernek binası ile 28 ilçe merkezinde Milli Eğitim'e bağlı 418 okulda dezenfeksiyon yapıldı. Bugüne kadar toplamda 7 bine yakın binanın dezenfeksiyonunu yapan Konya Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarda 4 bin 500 litre dezenfektan kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

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