Konya'da devrilen yolcu minibüsündeki 12 kişi yaralandı
AA / Yakup Çetin - Haberler | Güncel
Konya'nın Seydişehir ilçesinden Bozkır ilçesine yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
BOZKIR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinden Bozkır ilçesine yolcu taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
A.E. idaresindeki 42 RF 090 plakalı ticari minibüs, buzlanmanın etkili olduğu Harmanpınar Mahallesi kavşağında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü A.E ile minibüste bulunan 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Yakup Çetin - Son Dakika Haberleri
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