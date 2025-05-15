Türkiye'nin en büyük yüzölçümüne sahip şehirlerinden biri olan Konya, deprem riski açısından hangi konumda yer alıyor? Özellikle " Konya'da fay hattı var mı?" sorusu, bu konuda en çok araştırılan başlıklardan biri oluyor. Peki, Konya'da deprem olur mu? Konya'da fay hattı var mı? İşte detaylar...

KONYA'DA DEPREM OLUR MU?

Konya bölgesinde aktif veya potansiyel olarak aktif faylar vardır. Tarihsel dönem içinde (1900 yılı öncesi) bu faylara bağlı olarak gelişmiş yıkıcı depremler oldukça nadirdir. Bu fayların oluşturduğu depremlerin tekrarlanma aralıklarının oldukça uzun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu özelliği nedeniyle Konya ili deprem tehlikesi düşük illerimizden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durum Konya'da hiçbir zaman yıkıcı deprem olmayacağı anlamına gelmemektedir. Günümüze kadar Konya'yı etkilemiş olan depremlerin önemli bir kısmı Akşehir Fay Zonu, Tuz Gölü Fay Zonu gibi il merkezine uzak faylardan kaynaklanmıştır.

KONYA'DA FAY HATTI VAR MI?

Konya'da fay hattı bulunmaktadır. Konya, Türkiye Diri Fay Haritası üzerinde ikincil derece aktif fay hatlarıyla çevrelenmiş bir konumdadır. Özellikle Sultandağı Fayı, Eber-Akşehir Fay Zonu ve Tuz Gölü Fayı, Konya'nın doğu ve kuzeydoğusuna yakın bölgelerde yer almaktadır.