Konya'da "delibaş hastalığı" ile mücadele başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da "delibaş hastalığı" ile mücadele başladı

31.12.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 09:46
Konya'da

Konya'nın Ilgın ilçesinde, koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında, halk arasında delibaş hastalığı olarak bilinen ve küçükbaş hayvanlarda beyine yerleşerek ekonomik kayıplara neden olan "coenurosis" parazitine karşı mücadele başlatıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında, halk arasında delibaş hastalığı olarak bilinen ve küçükbaş hayvanlarda beyine yerleşerek ekonomik kayıplara neden olan "coenurosis" parazitine karşı mücadele başlatıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği tarafından ortaklaşa başlatılan proje çerçevesinde ilçedeki tüm çoban köpekleri ilaçlanıyor.

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Altan, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılık sektöründe ülke ekonomisine ve yetiştiricilere çok büyük maddi zararlar veren delibaş hastalığının yok edilmesini amaçladıklarını söyledi.

"İlçemizdeki sürü köpeklerinin tümünü, praziguantel etken maddesi olan ilaçlarla ilaçlayarak, parazitlerden arındırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullanan Altan, damızlık kuzularda bu hastalık nedeniyle meydana gelen kaybı önlemeyi planladıklarını belirtti.

Altan, bir ay içerisinde 400 küçükbaş hayvan işletmesinde, bin 500 köpeğin ilaçlanmasının tamamlanacağını kaydetti.

İşletmesinde köpekleri ilaçlanan veteriner hekim Fatih Duran ise kendisinin de küçükbaş hayvan yetiştirdiğini aktararak, "İç parazitlerle ilaçlama ile mücadele edilebilir. 4 aydan büyük hayvanların ve sürü köpeklerinin 6 ayda bir parazit ilaçlamasının yapılması bu hastalığı önleyebilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Yaşar Güler Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Okan Buruk Ryan Babel Vitor Hugo Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Ocak Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da "delibaş hastalığı" ile mücadele başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 09:47:01. #1.14#
title