Konya'da "delibaş hastalığı" ile mücadele başladı

Konya'nın Ilgın ilçesinde, koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında, halk arasında delibaş hastalığı olarak bilinen ve küçükbaş hayvanlarda beyine yerleşerek ekonomik kayıplara neden olan "coenurosis" parazitine karşı mücadele başlatıldı.

Konya'nın Ilgın ilçesinde, koruyucu hekimlik faaliyetleri kapsamında, halk arasında delibaş hastalığı olarak bilinen ve küçükbaş hayvanlarda beyine yerleşerek ekonomik kayıplara neden olan "coenurosis" parazitine karşı mücadele başlatıldı.

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği tarafından ortaklaşa başlatılan proje çerçevesinde ilçedeki tüm çoban köpekleri ilaçlanıyor.

Ilgın Küçükbaş Hayvan Üreticileri Derneği Başkanı Abdullah Altan, AA muhabirine, küçükbaş hayvancılık sektöründe ülke ekonomisine ve yetiştiricilere çok büyük maddi zararlar veren delibaş hastalığının yok edilmesini amaçladıklarını söyledi.

"İlçemizdeki sürü köpeklerinin tümünü, praziguantel etken maddesi olan ilaçlarla ilaçlayarak, parazitlerden arındırmayı hedeflemekteyiz." ifadesini kullanan Altan, damızlık kuzularda bu hastalık nedeniyle meydana gelen kaybı önlemeyi planladıklarını belirtti.

Altan, bir ay içerisinde 400 küçükbaş hayvan işletmesinde, bin 500 köpeğin ilaçlanmasının tamamlanacağını kaydetti.

İşletmesinde köpekleri ilaçlanan veteriner hekim Fatih Duran ise kendisinin de küçükbaş hayvan yetiştirdiğini aktararak, "İç parazitlerle ilaçlama ile mücadele edilebilir. 4 aydan büyük hayvanların ve sürü köpeklerinin 6 ayda bir parazit ilaçlamasının yapılması bu hastalığı önleyebilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç