Konya'da Büyük Larende dönüşümü başlıyor

KONYA (Bültenler) - Başkan Altay : "Larende Dönüşümü Konya'mız İçin Yeni Bir Başlangıç Olacak"

Yapılacak dönüşüm ile Konya'nın yarınlara çok daha güzel şekilde hazırlanacağını belirten Başkan Altay, "Larende esnafımızı şu anda Ereğli Caddesi üzerinde bulunan eski hayvan pazarımızın bulunduğu yere taşımış olacağız. Böylece hem esnafımız birlikte çalışmaya devam edecek hem insanlarımız merkezden çok uzaklaşmadan ihtiyaçlarını görmeye devam edecek. Şehrimizde trafikle ilgili de önemli bir dönüşüm gerçekleşmiş olacak. Çünkü bu yıkılan alanlarda yeni bir yapılaşma planlamıyoruz. Burası şehrimize yeni bir merkez olarak kazandırılmış olacak. Larende Dönüşümü Konya'mız için yeni bir başlangıç olacak." dedi. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Şehrin en eski caddelerinden Larende artık bitkisel hayatta, makineye bağlı yaşayan bir bölgeydi. Bugün aslında onun fişini çekmiyoruz. Bugün onu yeniden hayata döndürüyoruz. Hem tarihi surların gün yüzüne çıkmasını sağlayacağız hem bölgede ciddi büyüklükte bir yeşil alana sahip olacağız hem de Büyükşehir Belediyemiz eliyle yapılacak iş yerlerinde Larende ruhu yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

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