Konya'da "Biz Bize Yeteriz" derneği daha çok insana ulaşmak istiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz" sloganından yola çıkan bir grup arkadaş, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşarak yardım etmek için dernek kurdu.

"Biz Bize Yeteriz" adını verdikleri dernekle çeşitli yardım faaliyetleri yürüten grup, 2020 yılından bu yana 400'den fazla aileye ulaştı.

Karatay Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan grubun kurucularından Mustafa Barut, dernek ismine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitabetlerinde kullandığı "Biz bize yeteriz" cümlesinden etkilenerek karar verdiklerini söyledi.

Barut, sahada faaliyetlere başladıktan sonra ihtiyacı olan ailelere ulaşmanın yanında Tanzanya'da kurban kesimleri ve Çad'da su kuyusu açma gibi çalışmalar yürüttüklerini de anlattı.

Dernek olarak felsefelerinin geleceğe iyilik bırakmak olduğunu belirten Barut, şöyle devam etti:

"Hiç Konyaspor maçına gidemeyen öksüz ve yetim kardeşlerimizi maçlara götürmeye çalıştık. Salgın sürecinde evinden çıkamayan ailelerimize ulaşarak ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. İlerleyen süreçte vicdanımızın rahat etmesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerini bulma amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeyi hedefliyoruz. Bağışçılarımızın bize verdiği destek ve güvenle ihtiyaç sahibi ailelerimize bizzat dokunmaya devam edeceğiz. Gücümüzün yettiği kadarıyla son nefesimize kadar gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak çalışmalarımızı genişletmek istiyoruz."

Barut, dernekte yaklaşık 90 gönüllünün görev aldığını vurgulayarak, iyilik hareketlerinin aile ve arkadaş çevrelerinin yanı sıra iş adamları, esnaflar ve sanayicilerin desteğiyle kar topu gibi büyüdüğünü kaydetti.

AA / Havva Dereağzı - Son Dakika Haberleri

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