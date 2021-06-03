Konya'da bir tarlada 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
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Konya'da bir tarlada 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu

Konya'da bir tarlada 20 metre çapında, 15 metre derinliğinde obruk oluştu
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Konya'da bir tarlada yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında obruk meydana geldi.

Konya'da bir tarlada yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında obruk meydana geldi.

Cihanbeyli ilçesinde çiftçi Kenan Bağcı'ya ait Günyüzü Mahallesi'ndeki pancar ekili tarlada obruk oluştu.

Bağcı'nın haber vermesi üzerine bölgeye gelerek çöküntüyü inceleyen vatandaşlar tedirginlik yaşadı.

Obruğun, yaklaşık 15 metre derinliğinde, 20 metre çapında olduğu görüldü.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri de obrukta inceleme yaptı ve çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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