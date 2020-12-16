Konya'da bir kişi tartıştığı hamile eşini silahla öldürdü

Konya'da, 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Zadife Y., tartıştığı eşi tarafından pompalı tüfekle öldürüldü.

Konya'nın Çumra ilçesinde tartıştığı hamile eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. İddiaya göre, Dineksaray Mahallesi'nde ikamet eden Ali Rıza Y. (35), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Zadife Y. (35) ile evde tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzere Ali Rıza Y, eşi Zadife Y'ye pompalı tüfekle ateş etti.

6 AYLIK HAMİLE KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Henüz 6 aylık hamile olduğu öğrenilen kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, zanlı Ali Rıza Y'yi gözaltına aldı. Öte yandan çiftin 3 çocuklarının olduğu bilgisine ulaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler