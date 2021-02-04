Konya'da bıçak zoruyla vatandaşları gasbeden 3 zanlı tutuklandı
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Konya'da bıçak zoruyla vatandaşları gasbeden 3 zanlı tutuklandı

04.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:27
Konya'da bıçak zoruyla vatandaşları gasbeden 3 zanlı tutuklandı

Konya'da önünü kestikleri vatandaşları bıçakla tehdit edip para ve cep telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Konya'da önünü kestikleri vatandaşları bıçakla tehdit edip para ve cep telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bazı vatandaşların para ve cep telefonlarının bıçak zoruyla gasbedilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler, 25 Ocak'ta gasbedilen telefonlardan birinin, kent merkezindeki bir telefoncu dükkanına satıldığını belirledi.

Polis, iş yerinden aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Necip Fazıl Ö. (21), Durmuş S. (23) ve Veli G. (21) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerden Necip Fazıl Ö'nün farklı suçlardan kaydı bulunduğu ve 9 farklı dolandırıcılık olayından da arandığı bilgisine ulaşıldı.

Suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerin polisteki ifadesinde, mağdur olan kişileri, kendilerine küfür ettikleri için darbettiklerini, korktukları için para ve cep telefonlarını kendi istekleriyle verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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