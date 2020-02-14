Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi açıldı

14.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 15:56

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin katkılarıyla Konyalı hayırsever vatandaşlar tarafından Başak Mahallesinde yaptırılan Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Konya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Güller'in yaptığı duanın ardından Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı, kurdele kesilmesiyle gerçekleştirildi ve cami ilk cuma namazının kılınmasıyla hizmete açılmış oldu.



Öte yandan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, caminin yapılmasında büyük katkıları bulunan Aziz Mahmud Hüdai Camii Yaptırma Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Ali Türköz'e teşekkür belgesi takdim etti.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, camilerin ibadet yapma ve buluşma adına çok önemli birer merkez olduklarını belirterek, açılışı gerçekleştirilen Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin birliğin, beraberliğin sembolü olması temennisiyle Karatay'a Konya'ya ve bölge sakinlerine hayırlı olmasını diledi.



Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Güller, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetimi, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe teşkilatı, Karatay Belediyesi Meclisi Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA