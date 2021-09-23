Konya'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kutlanıyor

KONYA (AA) - Dünyanın çeşitli kentlerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Konya'da da etkinlik düzenledi.

Kılıçarslan Kent Meydanı'ndaki programa Konya Valisi Vahdettin Özkan, Vali Yardımcısı Faruk Bekarlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Vali Özkan, mehteran bölüğünün çaldığı marşlarla başlayan etkinlikte yaptığı konuşmada, "Gençlerimizin bu konuda bizden çok daha ileride olduklarını biliyoruz, müşahede ediyoruz. Dersleri ile çalışmalarıyla beraber aynı zamanda bu sportif aktivitelerinde kendi gelişimi için en önemli husus olduğunun bilincinde öğrencilerimiz. Bu haftanın sağlığa ve sıhhate vesile olmasını diliyorum." dedi.

81 ilde gerçekleştirilen etkinliklerin Konya'daki açılış kurdelesini Vali Vahdettin Özkan ve diğer protokol üyeleri birlikte kesti.

Program, öğrencilerin hazırladığı halk oyunları gösterileri ile sona erdi.