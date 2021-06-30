KONYA'DA ATIL ARAZİLER EKİLİP HASADI YAPILDI, GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE AKTARILACAK

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziye ektiği arpa ve nohudun hasadını yaptı.

KONYA'da Büyükşehir Belediyesi, atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziye ektiği arpa ve nohudun hasadını yaptı. Hasattan elde edilecek gelirin ise ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kulu ve Meram ilçelerinde mülkiyeti kendisine ait olan atıl durumdaki 1 milyon 500 bin metrekare araziyi üretime kazandırmak ve buradan elde edilecek geliri sosyal yardımda kullanmak üzere Türkiye'ye örnek bir çalışma yürütüyor. Meram'da Çomaklı Mahallesi'ndeki arazide ekimi yapılan arpanın hasadını gerçekleştiren Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Belediyesi'ne ait atıl durumdaki arazileri tarıma kazandırmak için öncelikle arazilerin envanterini çıkardıklarını, ardından il sınırları içindeki tüm arazilerde ekim işlemi yaptıklarını söyledi. Altay, "Çomaklı mahallemizde ilk ekimi 2020 yılının Kasım ayında gerçekleştirmiştik. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada da Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitü tarafından geliştirilmiş 'Larende arpa' tohumunu kullandık. Ekim işlerini yaparken arazilerimizin hem hazırlanması hem gübrelenmesi hem de tohumun toprakla buluşturulması işlemlerinde bölgedeki çiftçilerimizden destek aldık. Böylece çiftçilerimizi de sisteme dahil etmiş olduk? diye konuştu.

SUSUZ ORTAMDA ÜRÜN YETİŞTİRİLDİ

Çomaklı'da hasat yapılan 700 bin metrekarelik alandan toplam 140 bin kilogramlık mahsul elde etmeyi planladıklarını ifade eden Altay, şunları söyledi: "Burada tamamen susuz ortamda bir ürün yetiştirildi. Böylece inşallah yaşamayız ama ağır bir susuzluk durumunda da bölgede yetişebilecek ürünle ilgili bir Ar-Ge çalışması yürütmüş oluyoruz. Bu yıl kuraklık şartlarından dolayı 200 kilogramlık bir rekolte beklentimiz var. Ürünler işlendikten sonra depoya sevk edeceğiz. Lisanslı depoda depolanacak. Ticaret Borsamıza da desteğinden dolayı teşekkür ediyorum?

GELİRİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Altay, hasattan elde ettikleri ürünün tamamını sosyal yardımda kullanacaklarını, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımla uğraşmaya, tarımda öncü olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Çomaklı Mahalle Muhtarı Hasan Dinç de, kuru tarım denemesi yaparak arpa ektiklerini belirterek, "Cenab-ı Allah ne kadar yağmur verdiyse o kadar oldu. Herhangi bir sulama yapılmadı. Çok güzel de verim alındı. Burası atıl bir araziydi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleriyle verimli arazilere dönüştürdük. Buradaki ürünler sosyal yardımlarda kullanılarak tekrar geri dönüşüm sağlanacak. Özellikle ilaçlamasında, gübrelemesinde mahallemizin insanlarının emeği var. O insanlar da ekonomiye katkı sağladı" dedi.

'KURAK DÖNEMLERDE ÜRÜN ALABİLDİĞİMİZİ GÖRDÜK'

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi bünyesinde görevli Ziraat Mühendisi Muhammet Özen, atıl durumda bulunan tarımsal alanlardaki üretim yapılmayan yerlerde ürün ektiklerini kaydetti. Özen "Burada da kurak şartlarda arpa yetiştiriciliği yapıyoruz. Özellikle yerli tohum kullandık. Çünkü mevsimsel olarak en kıraç ve kurak yıllarından bir tanesini yaşıyoruz. Burada en kıraç yıllarda verimimiz düşük olduğunda, ülke ekonomisine ne kadar katkı sağlamamız gerektiği açısından bir deneme yaptık aslında. Şu an için kurak dönemlerde ürün alabildiğimizi gördük" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram ilçesi Çomaklı Mahallesi'ndeki 700 bin metrekare arazinin yanı sıra Kulu ilçesinde de yine atıl durumda bulunan 800 bin metrekare arazide nohut ekimi yaparak bölgeyi ekonomiye kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı