Son dakika: Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı
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Son dakika: Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı

23.02.2021 19:25 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:35

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da oturduğu apartmanın girişinde pompalı tüfek bulan 16 yaşındaki çocuk, tüfeği göstermek istediği evin zeminindeki dükkanda çiğ köftecilik yapan kişiyi yanlışlıkla yaraladı.

Konya'da oturduğu apartmanın girişinde pompalı tüfek bulan 16 yaşındaki çocuk, tüfeği göstermek istediği evin zeminindeki dükkanda çiğ köftecilik yapan kişiyi yanlışlıkla yaraladı.

İddiaya göre, Şefikcan Caddesi'nde oturduğu apartmana saat 15.30'da gelen 16 yaşındaki A.Ö, binanın girişinde pompalı tüfek buldu. Evin zeminindeki dükkanda çiğ köfte dükkanı işleten Ali Aktaş'ın (27) yanına gelen A.Ö, tüfeği göstermek istedi.

Bu sırada tüfeğin yanlışlıkla ateş almasıyla Ali Aktaş bacağından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Aktaş'ın, kendisini yaralayan A.Ö.'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Polis merkezine götürülen A.Ö, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, bulunan pompalı tüfek ise polis ekiplerince incelemeye alındı.

Son dakika: Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı
Son dakika: Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı
Son dakika: Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı
Son dakika: Apartman girişinde pompalı tüfek bulan çocuk, yanlışlıkla bir iş yerinin sahibini yaraladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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