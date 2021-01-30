Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
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Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

30.01.2021 14:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 14:30

Konya'nın Meram ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında, hemşire anne ile yangından kurtulabilmek için aşağı atlayan çocuğunun öldüğü yangın faciasının geride bıraktıkları yürek burktu.

Konya'nın Meram ilçesindeki 5 katlı apartmanın son katında, hemşire anne ile yangından kurtulabilmek için aşağı atlayan çocuğunun öldüğü yangın faciasının geride bıraktıkları yürek burktu.

Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak'ta bulunan apartmanın son katında, elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangında, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli hemşire Sevim Kayhan (36) ile aşağıya atlayarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki kızı Melek Dağ'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Evin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekiplerince yangının söndürülmesinin ardından, eşyaların çoğunun kullanılamaz hale geldiği ve yangından dolayı büyük hasar meydana geldiği görüldü.

Yangın sırasında aşağıya atlayarak hayatını kaybeden küçük Melek'in yanan eşyaları ise görenlerde derin bir hüzün bıraktı.

"Kurtarmaya çalıştım ancak evlerden eve giremedim"

Kayhan'ın alt komşusu Halil Kahraman, gece saat 02.00'de duyduğu sesler üzerine uyandığını söyledi.

İlk başta binaya hırsız girdiğini sandığını ifade eden Kahraman, "Sevim hanım bu eve kasım ayında taşındı. Daha 3 ay bile olmamıştı. Sesleri biraz dinledikten sonra koridora çıktım.

Dışarıdan, 'aşağıya atlama sakın' şeklinde sesler geliyordu. Meğer hırsız değil yangın varmış ve kız pencereye çıkmış. Çıkan duman da üst tarafa gittiği için ilk başta yangın olduğunu anlamadım." diye konuştu.

kahraman, Kayhan ile kızını kurtarmaya çalıştığını ancak yangından içeriye giremediğini anlattı.

Yangının, itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaklaşık 1,5 saatte söndürüldüğünü aktaran Kahraman, "Kadın evden çıkmaya çalışmış ancak çıkamamış yatak odasının bulunduğu koridorda hayatını kaybetmiş. Buraya yeni taşındığı için tam olarak tanışamamıştık.

Kocasıyla ayrı yaşadığını öğrendik. Çok tatlı bir kızı vardı. Çok üzüldük. Sabaha kadar olayın şokuyla uyuyamadık." diye konuştu.

Hemşire Kayhan, evi yaklaşık üç ay önce satın almış

Binanın altında hırdavat dükkanı olan Turgay Reisoğlu ise yaşanan olayın ardından çok üzüldüklerini söyledi.

Kayhan'ın iyi bir insan olduğunu dile getiren Reisoğlu, "Komşuluğu çok iyiydi. Evi iki ay önce satın almıştı. Devamlı gelir gider, dükkandan alışveriş yapardı. Yangın sırasında kızı aşağıya atlayarak hayatını kaybetti. Karşı apartmandaki komşular atlamaması için çok bağırmış ama kız dayanamamış" şeklinde konuştu.

Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Anne ile çocuğun öldüğü yangın faciasının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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