Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı
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Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı

Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde felç geçiren hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne başvuran Ayşe Yiğit'in yapılan kontrolde felç geçirdiği anlaşıldı.

Durumu ağır olan hasta için 112 komuta merkezinden hava ambulansı talep edildi. Durumu ağır olan hasta, ilçedeki Eti Alüminyum AŞ'nin bahçesine inen hava ambulansına taşındı.

Daha sonra kalkan helikopter hastayı Konya Şehir Hastanesi'ne götürdü.

Konya'da ambulans helikopter felç geçiren hasta için havalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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