Konya'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi
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Konya'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi

Konya'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi
Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı - Haberler | Politika

Konya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığında sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yapıldı.

Konya'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta başkanlığında sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yapıldı.

Usta, AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek, insan hakları temelli konularda istişarelerde bulunacaklarını söyledi.

Usta, savaşlar nedeniyle zor günlerden geçildiğini belirterek, "İnşallah toplantımız hayırlara vesile olur. Ülke ve dünya olarak özellikle bölgemizde yaşanan savaşlarla ilgili olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Hepimizin birlik, beraberlik, kardeşlik içinde Konya'mızın ve ülkemizin geleceği için hayırlı işlerde birbirimizle yarışmasına vesile olur temennisinde bulunuyorum." diye konuştu.

Göç ve mülteci sorununa tamamen göz yumulamayacağını vurgulayan Usta, şöyle devam etti:

"Yine bir göç ve mülteci akınıyla karşı karşıya olduğumuz bir dönemdeyiz. Coğrafyamızın içinde bulunduğu için diğer ülkeler gibi tamamen uzak ve diğer ülkeler gibi gözlerimizi kapatarak 'orada ne oluyorsa olsun' diyebileceğimiz bir konumda değiliz. İnsani yardım noktasında pek çoğunuzun hem ülkemizde veya sınır dışında bulunan mültecilerle ilgili savaş bölgelerinde yaptığınız çalışmalarla da ilgili de sizlerin katkılarını, bilgilerini almayı önemsiyoruz."

Toplantıya, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Ak Parti İnsan Hakları Başkan yardımcıları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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Konya'da AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı'nca, sivil toplum kuruluşlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi - Haberler
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