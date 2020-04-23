Konya'da ağıla giren kurtlar 20 koyunu telef etti Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağıla giren iki kurt 20 koyunu telef ederken birçok koyunu da yaraladı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde ağıla giren iki kurt 20 koyunu telef ederken birçok koyunu da yaraladı.

Olay, sabaha karşı Bahçelievler Mahallesi 1742 sokak üzerinde bulunan ağılda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Dinç'e ait ağıla gider iki kurt, koyunlara saldırmaya başladı. Koyunlarına yiyecek vermek için ağıla giren Ali Dinç, kurtları fark edince hemen silahını aldı ancak kurtlar kaçmayı başardı. Ağılda yaptığı kontrolde Ali Dinç, 20 tane koyununun telef olduğunu çok sayıda koyununun da yaralı olduğunu fark etti.

Koyunların sahibi Ali Dinç'in kayınvalidesi Ayten Pala, oğlunun koyunları kurbanda satmak üzere aldığını ve parasını da o zaman ödeyeceğini söyleyerek, "Kurt girince öldüm Allah diye başladı ağlamaya. Ben de ona dayanamadım. Bir sürü mal gitti ne ile ödeyecek bunları, zaten zor durumdaydı" dedi.

Ali Dinç'in eşi Tuğba Dinç, "Ali sabah koyunlara bakmak için çıkmıştı. İki tane kurt varmış silaha davrandı kaçtılar gittiler. Sonra hayvanları bu şekilde bulduk 20 tane" dedi.

Olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ağılda incelemelerde bulundu. - KONYA

Kaynak: İHA