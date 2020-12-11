9 yavru köpeğin telef edildiği alana beslenme noktası kuruldu

Konya'nın Karatay Belediyesi, kulübesi yakılarak telef edilmiş 9 yavru köpeğin bulunduğu alana beslenme istasyonu kurdu.

Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide yaşanan olaya kayıtsız kalmayan Karatay Belediyesi, yanan kulübenin olduğu yere hayvan beslenme istasyonu kurma kararı aldı.

Belediyeye bağlı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek, hayvanların yaşam şartlarını iyileştirebilmek ve daha iyi beslenmelerini sağlamak amacıyla beslenme istasyonu yerleştirdi. İstasyona su ve yiyecek de konuldu.

Tatlıcak Mahallesi'ndeki boş bir arazide yaşayan köpekleri beslemeye giden hayvansever Fadim Göbel, burada yeni doğum yapmış bir köpek için oluşturdukları kulübenin yakıldığını görmüştü. Barınağı kontrol eden Göbel, kulübedeki 10 yavru köpekten 9'unun yanarak can verdiğini tespit etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı